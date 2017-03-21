嘎嘎跨戲劇圈演吸毒犯　聽到鼓鼓喊「救命啊」

嘎嘎跨界演網劇接受訪問。（林淑娟攝）

嘎嘎受訪。（林淑娟攝）

嘎嘎跨界演網劇接受訪問。（林淑娟攝）

網路劇《富錦街-這條街上的那些故事》卡司發布記者會。（張祐銘攝）

嘎嘎跨界演網劇接受訪問。（張祐銘攝）

高雋雅。（張祐銘攝）

連俞涵首度挑戰網劇。（張祐銘攝）

前MP魔幻力量主唱嘎嘎（潘俊佳）曾鬧出安心亞掀裙影片外流等新聞風暴，也因風流、劈腿傳聞不斷遭退團，數月前還發文砲轟前團員、單飛發片的鼓鼓「把自己捧得清高」。他首度跨戲劇圈演戲，21日出席網路劇《富錦街-這條街上的那些故事》卡司發布記者會，因負面新聞不少的而成了媒體焦點，被問是否有和鼓鼓聯繫？他直接說「沒有」，是否感情已經回不去？他頓了頓喊：「救命啊～不要問這個啦。」如果遇到鼓鼓會說什麼？他說：「嗯……希望世界和平。」接著表示，事情過去就過去了，希望大家未來都會很好，並說自己已經沒有之前的情緒了，都祝福大家。

至於新聞曾鬧得沸沸揚揚的前女友安心亞已是戲劇一姐、前女友寶兒也跨足戲劇圈，正演出《稍息立正我愛你》，身為戲劇新人的他，未來是否會避免跟前女友們合作，他先拗說「好朋友啦」，後說「不會避免」，會交流演技嗎？他回「如果有這個機會的話」。至於現在感情狀態？他表示，目前就單身，有消息會像以前一樣，再跟大家說，現在會認真演戲。

對於戲劇處女作就是演吸毒犯是否會介意？他笑答：「會介意當初就不會接了。」他說，一看演員名單，大驚每個人都有不少戲劇作品、都是很厲害的前輩，自己卻是新人，「最近看很多國內外電影做功課，有點像精神分裂。」

他坦言首度演戲壓力大，但就是要壓力大才有戲裡的感覺，「這角色就是有很多壓力，想逃離現實，才會去吸毒，我壓力大一點可能幫忙入戲。」至於私下的自己都排解壓力，他自我揶揄說：「就是偶爾發負面文，臉書上大家都知道，現在還是偶爾會發。人都是這樣，會有些心事，我只是選擇用比較真實的口氣和文字打出來，大家知道我就是在這樣的狀態。當藝人和演員就是應該誠實面對自己的心理狀態，大家應該偶爾都會負面吧，也不是只有我！」

酷瞧首部原創網劇《富錦街-這條街上的那些故事》4月開拍，預計拍12集，每集24分鐘。主要演員包括連俞涵、森竣、嘎嘎、高雋雅、妞妞、大鶴、侯彥西、李杏、徐韜、各務孝太等人。偶像劇教母柴智屏的女兒高雋雅演出叛逆富二代、霸氣狂追森竣，她說自己私下雖然活潑，但個性被動不會主動追求人，雖然常被誤會可能有司機，但其實是默默搭公車、自己提東西的一般女生。

連俞涵首度挑戰網路劇演出部落格女作家， 她說因為導演與製作團隊是曾合作過的朋友，讓她很安心把自己交給他們。她之前傳出遭合作的劇組排擠，她也表示不會有人際關係上的壓力，「我一直都滿自在的」。

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(中時)