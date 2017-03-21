珍惜水資源 學童挑水體驗非洲生活

世界展望會昨天前往基隆市長樂國小，舉辦體驗珍惜水資源活動，會後學童將自身經驗繪畫成圖，提醒自己珍惜水資源的重要性。（曾百村攝）

台灣世界展望會昨天前往基隆市長樂國小，教導學童珍惜水資源，活動中還請小朋友們試著「挑水桶」，體驗非洲缺水區域居民的不便之處，然後將此情此景繪畫出來，希望時刻提醒自己，就算是身處不太缺水的台灣，也要設想缺水之苦，珍惜水資源以備不時之需。

「水桶好重喔！哪這些住在非洲的人每天要提水不是很辛苦？」因應國際水資源日即將來臨，展望會昨天前進長樂國小，讓學童體驗的重要性，其中上午校方準備了重達2公斤的水桶，讓學童們試著挑走兩分鐘，不少學童憋著氣將任務完成，坦言無法想像每天挑水的生活。

除此之外，校方還分送保特瓶罐給學童，請他們除了自來水之外，試著尋找水源，有小朋友站在走廊邊裝著雨水，也有人把水窪內的水裝起來，不過水質明顯差了許多，也不能飲用。而展望會則向小朋友宣導，指很多非洲缺水區域的民眾，為了喝到水免於飢渴，連路邊的積水都會喝下肚，不僅衛生堪慮，更容易感染病菌而致命。

展望會表示，近年來都會派員前往非洲缺水區域，改善當地水資源環境，讓人們可以喝到乾淨的水源，而台灣雖然不是極度缺水的區域，不過因為取水方便，很多人都忽略的水資源的珍貴及重要性，所以展望會希望藉由這次活動，讓學童從小培養珍惜水源的觀念。

學童有了這次經驗後，將挑水、裝水的辛苦全部揮灑在繪畫上面，劉姓學童表示，她只挑了一下水桶，手就酸了大半天，很難想像有些人居然要長途跋涉才能裝到水，而陳姓學童表示，他會把圖畫拿回家給爸媽看，同時提醒家人省水、珍惜水源的重要性。

(中時)