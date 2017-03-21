基隆地標整修變身 即日起「重啟光明」

虎仔山的「KEELUNG」地標景觀燈飾，歷經4個月修繕，已於20日重啟光明。（曾百村翻攝）

位於虎仔山的「KEELUNG」地標景觀燈飾，歷經近4個月的規劃及修繕，期間經歷鋼板除鏽以及LED燈飾功能提升，市府在20日重啟地標燈飾，五彩多變的亮光重新點綴虎仔山，塑造港區夜間意象。

基隆市的KEELUNG地標景觀燈飾，創立至今已在虎仔山佇立11個年頭，同時也是市區眾所矚目的觀光勝地及地標，其中觀景台位於虎仔山、太平國小操場旁，在高處可俯瞰整個基隆港區，能遠眺東岸碼頭遊輪、中正公園的觀音大士像與主普壇，而在夜間也能欣賞市中心燈火輝煌的美景。

不過回顧KEELUNG地標景觀燈飾可謂歷經「風吹雨打」，基隆市氣候多雨，加上多次颱成侵襲，尤其前年蘇迪勒颱風侵台後，地標照明設備多有故障，無法完全恢復，為提供完善的設備並維持基隆市夜間景緻的光采，基隆市府去年決定重新修繕地標，汰換更新長達237公尺的LED燈具，希望能替燈飾延年益壽。

歷經4個月的規劃及修繕，KEELUNG景觀燈再次點亮虎仔山的山際，除了重新點綴美麗的基隆港環港夜景外，遊客無論是從海洋廣場眺望，或是從地標觀景台處俯瞰，民眾將能捕捉到最獨特的基隆港邊景觀，享受美麗夜景。

(中時)