澳洲祭跨國反避稅法 臉書谷歌繳更多稅

我要評比

澳洲國庫部長今天表示，自從政府取締避稅以來，臉書（Facebook）與谷歌（Google）等跨國企業現在依據在澳洲賺取的利潤繳稅，而非將收入移轉到低稅負國家。

美聯社報導，澳洲國庫部長莫里森（Scott Morrison）今天向國會表示，由於2015年底生效的跨國反避稅法（Multinational Anti-avoidance Law），澳洲在目前會計年度將再從跨國企業收到20億澳元（15億美元）稅金。

他說，政府已賦予澳洲稅務局（ATO）權限、資源與懲罰權，以善盡其職責。

臉書今天沒有立即回覆置評要求。谷歌不願置評。

這項稱為「谷歌稅」的法律，是針對年收入超過10億澳元的全球企業。（譯者：中央社張曉雯）1060321

(中央社)