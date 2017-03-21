法名導推崇暮光女 量身打造驚悚電影

美國女星克莉絲汀史都華從「暮光女」躍升實力派演員，演技受法國導演讚賞，為她打造新片「私人採購」，她原先感到壓力，沒料到題材驚悚，讓她深感興趣。

克莉絲汀史都華以電影「暮光之城」女主角為人所知，之後演出導演阿薩亞斯的「星光雲寂」、李安的「比利．林恩的中場戰事」等作品，一舉從青年偶像躍升實力派演員。

李安先前只看過克莉絲汀史都華一次表現，就拍板邀演，認為她一眼就讓人記住、演出讓人難忘，這次在「星光雲寂」中大展纖細演技，讓她成為首位榮獲法國奧斯卡凱薩獎影后榮譽的美國影星。

克莉絲汀史都華與導演阿薩亞斯再續前緣，新片「私人採購」是導演特地為她量身打造。阿薩亞斯盛讚克莉絲汀史都華絕對是同世代中最棒演員，富有靈氣；得知對方視她為女神、量身寫劇本，她坦言壓力很大，「如果不喜歡怎麼辦？我該怎麼拒絕？」所幸第一眼閱讀劇本便被故事深深吸引。

「私人採購」以法國巴黎為背景，結合時尚、心理、鬼魅、驚悚等元素，描述一名電影明星的私人助理，打點名流服裝造型及社交行程，每天沉浸在光鮮亮麗的奢華生活。某天回到明星家中，卻意外發現不可告人的驚人秘密，在不對的時間出現在不對的地方，看見不該看見的，為她惹來殺身之禍。電影4月14日在台上映。1060321

(中央社)