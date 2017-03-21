法名導推崇暮光女 量身打造驚悚電影
美國女星克莉絲汀史都華從「暮光女」躍升實力派演員，演技受法國導演讚賞，為她打造新片「私人採購」，她原先感到壓力，沒料到題材驚悚，讓她深感興趣。
克莉絲汀史都華以電影「暮光之城」女主角為人所知，之後演出導演阿薩亞斯的「星光雲寂」、李安的「比利．林恩的中場戰事」等作品，一舉從青年偶像躍升實力派演員。
李安先前只看過克莉絲汀史都華一次表現，就拍板邀演，認為她一眼就讓人記住、演出讓人難忘，這次在「星光雲寂」中大展纖細演技，讓她成為首位榮獲法國奧斯卡凱薩獎影后榮譽的美國影星。
克莉絲汀史都華與導演阿薩亞斯再續前緣，新片「私人採購」是導演特地為她量身打造。阿薩亞斯盛讚克莉絲汀史都華絕對是同世代中最棒演員，富有靈氣；得知對方視她為女神、量身寫劇本，她坦言壓力很大，「如果不喜歡怎麼辦？我該怎麼拒絕？」所幸第一眼閱讀劇本便被故事深深吸引。
「私人採購」以法國巴黎為背景，結合時尚、心理、鬼魅、驚悚等元素，描述一名電影明星的私人助理，打點名流服裝造型及社交行程，每天沉浸在光鮮亮麗的奢華生活。某天回到明星家中，卻意外發現不可告人的驚人秘密，在不對的時間出現在不對的地方，看見不該看見的，為她惹來殺身之禍。電影4月14日在台上映。1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。