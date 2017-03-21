爬山跌倒扭到腰 53歲男痛3月驗出癌

今年53歲翁先生8年前出現便秘及腰椎疼痛症狀，原以為是爬山跌倒扭到腰，誰知竟痛了3個月，痛到無法坐、躺，就醫才發現腎臟長出一顆如壘球大的腫瘤，且已轉移到肺及骨頭。

確診罹癌後，骨頭疼痛天天令翁先生萬箭穿心，醫師隨後更宣布已無法手術及化學治療，只能選擇安寧緩和醫療，就在他對人生感到絕望時，醫師告知有標靶新藥的臨床試驗可加入，治療2年後，腎臟腫瘤從7公分縮小至3.5公分，轉移至肺部及骨頭的癌細胞也消失，讓生活恢復正常。

台北榮總泌尿外科醫師張延驊今天表示，腎細胞癌早期症狀並不明顯，僅1成患者會有腰痛、腹部腫塊、血尿等臨床症狀，因此常被忽略，門診中有近4成患者，發現時已是晚期，癌細胞轉移至肺、肝、骨頭及腦部，此時已無法手術治療。

張延驊指出，因腎細胞癌具有化療抗藥性基因特性，使得化療效果不佳，平均存活期僅10個月，自從標靶藥物問世後，延命療效提高加上副作用較低，不少患者因此受惠。

張延驊表示，根據台北榮民總醫院統計，過去6年使用標靶藥物治療成效，明顯看出相較於化學治療，患者平均存活期可延長至2.5年，除了健保給付用藥外，目前尚有新藥在進行臨床試驗，可望為患者達到最佳的治療效果。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，標靶藥物的問世，讓癌症治療進入精準醫療新時代，盼未來健保署儘速納入病友團體意見，積極推動並加速癌症新藥獲得健保給付的良善機制。

癌症希望基金會指出，癌症患者在治療過程中，可至希望小站免費索取「面對標靶治療」，有任何癌症問題，也可撥打癌症希望基金會免付費諮詢專線（0809-010-580）（鈴一鈴，我幫您）。1060321

(中央社)