台南2鴨場驗出禽流感 撲殺3758隻
台南市學甲區2處鴨場準備上市的鴨隻，經上市前採樣監測機制，驗出H5N 2亞型高病原性禽流感病毒，雖然鴨隻外觀無明顯症狀，今天仍由台南市動保處完成撲殺共3758隻的作業。
台南市動物防疫保護處指出，學甲區兩場業者飼養的鴨隻已屆上市日齡，申請鴨隻上市前禽流感檢測；動保處於3月15日派員採樣送檢，行政院農業委員會家畜衛生試驗所昨天確診為H5N2亞型高病原性禽流感。
台南市動保處指出，今天已完成撲殺處置2場鴨隻共3758隻，並進行案例場及周邊公共區域噴藥消毒，以降低環境中病毒濃度，避免禽流感再次發生。
台南市動保處長吳名彬表示，鴨、鵝等雁型目禽鳥，是禽流感病毒的自然保毒宿主，於感染發病後不易由外觀發現異常症狀；但是病毒會在體內複製後排出，繼續感染其他動物。今天撲殺處置鴨隻均無外觀症狀，唯有主動監測並發現潛在病原，才能徹底消滅禽流感疫情。
吳名彬指出，台南市動保處針對鴨隻上市屠宰檢測工作仍持續進行，委由台南市養鴨協會協助登記，再由動保處排定時間前往採樣。至今天為止，上市前鴨隻已採樣送驗48場，44場檢驗合格，2場檢出高病原性禽流感，2場尚在檢驗中。1060321
(中央社)
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