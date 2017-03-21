巨蛋百貨跳電短暫漆黑 漢神備電應援

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高雄漢神巨蛋百貨今日下午1時許從6樓到8樓跳電，台電緊急馳援，經查證是百貨公司內部開關故障，經修護2個多小時復電，業者稱影響不大。

台電表示有控管到巨蛋電力供應警示，當下在得知百貨公司停電就派員前往，經查是巨蛋內部的問題。

漢神巨蛋公關表示，開關故障樓層在6、7、8樓，跳電後有備援電力接續，雖然照明度不足，所幸該樓層還有大面玻璃採光，影響不大。1060321

(中央社)