自己環島自己規畫！榮華國小舉辦8天環島畢旅

華國小6年級學生將辦8天的環島畢業旅行，所有行程均由學生討論規畫，學生們都非常期待。（潘建志攝）

自己的環島自己規畫！屏東縣榮華國小6年級學生將於23日舉辦8天環島畢業旅行，所有行程包括交通、住宿、景點都由學生討論規畫，以背包客方式搭乘大眾運輸及騎單車環島一周。校長蕭智文說，這是學校第一次舉辦環島畢旅，並讓學生學習規畫遊程。

他說，學校每年都會以展演金和園遊會義賣所得，做為6年級的畢旅基金。以往畢旅大多是3天2夜，今年他建議學生可以環島，並自己規畫所有行程，獲得學生熱烈反應。在導師蔡書賢指導下，13名學生經半學期討論後終於完成。

前4天學生搭火車到桃園、台北，走訪六福村、台大、中正紀念堂、西門町、101大樓等景點；後4天搭火車到花蓮，一路騎單車到台東，170多公里路程沿途參觀東華大學、光復糖廠、馬太鞍溼地、伯朗大道等景點，最後一天搭火車回家。

蔡書賢說，因經費有限，每名學生經費只有4000多元，住宿僅能選擇簡單民宿或膠囊旅館，加上交通問題，一些不在主路線上的景點只能放棄。學生說，規畫過程中最困難的是交通工具的安排，有些很想去的景點因交通不便就只能割愛。

蕭智文也邀請家長參加畢旅，畢竟能和孩子一同旅行的機會不多。他說，以背包客旅遊代替遊覽車旅遊方式，除了訓練學生規畫能力，也希望他們能以慢遊和走路的方式，體驗台灣各地的風景及人文生態。

(中時)