預防失智症 醫生籲多動腦、多運動
台灣65歲以上老人，每13人就有1人失智。奇美醫學中心神經內科主治醫師林典佑指出，失智症是一種不正常老化，若出現相關症狀，應儘早就醫預防，除了飲食外，讓老人家從事思考的活動，例如打麻將，就可以延緩失智症。
林典佑舉例說，80歲林奶奶，平時種田做家事，身體很健康，但近年來，卻經常找不到自己的身分證和印章，煮菜後還會忘記關瓦斯，有次外出種田還忘了回家的路，更會懷疑老公搞外遇，弄得家裡雞飛狗跳，家人帶來門診檢查，才查出是得到了阿茲海默症。
林典佑建議，目前已有多種預防失智症的方法，包括多動腦、多運動，要避開高血糖、血壓、血脂高等三高問題，目前的飲食習慣，公認採地中海式飲食，是最好的保健之道，就是要常吃堅果、蔬果、橄欖油、深海魚類、糙米或薏仁等，如果出現記憶力衰退、甚至常迷路、語言能力變差等情況，應盡快就醫。
奇美醫學中心表示，失智症有阿茲海默症、血管性失智症、路易氏體失智症、額顳葉型失智症等，初期失智症可能只有記憶力與執行力缺損；中期失智症甚至會出現妄想、幻覺的精神症狀；晚期失智症甚至肢體功能減退、吞嚥困難及大小便失禁。
林典佑表示，失智症目前尚無法治癒，但多運動可以預防，多動腦如多打麻將，也可以延緩失智症。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。