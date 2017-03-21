預防失智症 醫生籲多動腦、多運動

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美醫學中心神經內科主治醫師林典佑說打麻將可以延緩失智症。（黃文博翻攝）

台灣65歲以上老人，每13人就有1人失智。奇美醫學中心神經內科主治醫師林典佑指出，失智症是一種不正常老化，若出現相關症狀，應儘早就醫預防，除了飲食外，讓老人家從事思考的活動，例如打麻將，就可以延緩失智症。

林典佑舉例說，80歲林奶奶，平時種田做家事，身體很健康，但近年來，卻經常找不到自己的身分證和印章，煮菜後還會忘記關瓦斯，有次外出種田還忘了回家的路，更會懷疑老公搞外遇，弄得家裡雞飛狗跳，家人帶來門診檢查，才查出是得到了阿茲海默症。

林典佑建議，目前已有多種預防失智症的方法，包括多動腦、多運動，要避開高血糖、血壓、血脂高等三高問題，目前的飲食習慣，公認採地中海式飲食，是最好的保健之道，就是要常吃堅果、蔬果、橄欖油、深海魚類、糙米或薏仁等，如果出現記憶力衰退、甚至常迷路、語言能力變差等情況，應盡快就醫。

奇美醫學中心表示，失智症有阿茲海默症、血管性失智症、路易氏體失智症、額顳葉型失智症等，初期失智症可能只有記憶力與執行力缺損；中期失智症甚至會出現妄想、幻覺的精神症狀；晚期失智症甚至肢體功能減退、吞嚥困難及大小便失禁。

林典佑表示，失智症目前尚無法治癒，但多運動可以預防，多動腦如多打麻將，也可以延緩失智症。

(中時)