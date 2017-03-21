買衣服起口角 逆子開賓士撞死父遭收押

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警方在大同路一處社區大樓停車場找到肇事車輛，並帶回涉嫌撞死父親的孫姓男子。（李其樺翻攝）

新北市汐止區25歲孫姓男子疑似不滿父親叨唸買衣服，雙方前晚發生口角爭執，孫男氣憤下竟開黑色賓士從後方衝撞父親逃逸，孫父送醫不治；警方當天循線逮到孫男，依殺人、肇事逃逸罪嫌移送法辦。

汐止警方局前晚獲報，前晚5時許獲報汐止區大同路3段發生肇逃車禍，警方到場發現孫姓男子（61歲）倒地不起，送醫後仍然傷重不治；警方調閱監視器發現，孫男當時沿大同路往台北方向行走，遭後方黑色賓士撞擊倒地，賓士車肇事後開上貨櫃引道往國道方向逃逸；分局也立即通報國道警方攔查。

當晚8時許警方接獲民眾報案，在大同路某社區大樓停車場找到肇事賓士車，經調閱監視器發現死者25歲兒子涉有重嫌，將其帶回釐清案情。

警方調查，孫男坦承當天與父親要前往基隆訪友，途中雙方因為買衣服問題，在車上發生口角拉扯，父親下車後，孫男本來要繼續將車開往基隆，臨時迴轉想去台北散心，在肇事地點再度看到父親身影，孫男開車從後方追撞父親後逃逸，事後將車子藏在住家附近停車場，返家躲藏。

據悉死者為一家資產公司負責人，配偶為陸配長年在大陸經商，兒子在大陸念書，今年2月返台與父親同居，不料竟為買衣服小事釀出人命，全案依殺人、肇事逃逸等罪嫌移送法辦。

(中時)