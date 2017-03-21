屏東電纜地下化有譜 5月底完成細部設計

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針對屏東電纜地下化工程，相關單位齊聚屏東市公所進行討論。(林和生翻攝)

立委蘇震清積極爭取屏東縣優先辦理電纜地下化，以減少颱風來臨時的停電狀況。21日邀請相關單位在屏東市公所召開協調會，做出5月底前完成細部設計等具體結論。

屏東縣經常都是颱風首當其衝地區，但電纜地下化比率卻是全國最低的13.8%，以致風災時停電情況嚴重。有鑒於此，蘇震清積極提出書面及口頭質詢，要求將屏東縣列為電纜地下化工程的重點城市。

蘇震清今日邀請台電、公路總局、屏東縣政府、屏東市公所和代表會等相關單位，包括屏東市長林亞蒓、市公所主秘李英宗、代表會主席林恊松、市民代表方一祥及相關單位都派員參加。

會議中作出結論，包括屏東市復興路與復興南路一段電纜地下化工程，起點為棒球場，終點為復興南路與龍華路口，長度約2公里。台電於5月底前完成細部設計後，會有134處接戶點，確認得到相關住戶同意後，即可在107年施工。另外，龍華路與龍華西路口部分，也將列入細部設計。

至於經費部分，因屬於防災型地下化工程，可以追列預算，市公所不必負擔經費。

(中時)