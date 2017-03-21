原民會：積極落實總統裁示 逐步推動土地法制工作

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總統府「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」昨舉行首次會議，由蔡英文總統親自主持，會中針對原民會發布「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」進行討論。

其中，有9位委員支持分階段劃設、4位委員表態希望劃設辦法暫緩，另有4位委員未明確表示意見。原民會指出，全數意見都將納入未來推動原住民族土地業務的重要參據。

針對蔡英文於會中表示，劃設辦法已進入立法院審議程序，原轉會尊重立法院的自主性，但會把原轉會所有委員的發言紀錄完整轉送立法院，提供立法委員參考。原民會指出，希望立法院儘快審查結果，以落實保障原住民族土地權益。

另外，蔡英文亦指示，原轉會未來任務將針對《原住民族土地及海域法》立法方向持續進行討論，經過充分的溝通和理解，用法律的位階完整確認原住民族土地的處理方式。原民會對此強調，未來原民會將依照總統指示，重新研修原住民族土地及海域法草案後，送請原轉會持續討論立法方向。

(中時)