宜蘭轉運站交通紊亂 擬統一大客車動線

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宜蘭市校舍路與林森路交叉路口，交通紊亂，本月初甚至還有行人遭大客車輾壓不治。立法委員陳歐珀今天說，將責成相關單位，統一大客車交通動線。

宜蘭市校舍路與林森路交叉路口附近有宜蘭轉運站、火車站、國立陽明大學附設醫院，車流量大，且鄰近的校舍路平交道更是交通瓶頸，造成行人及行車的安全堪慮。

本月8日，當地路口甚至還發生有行人遭國光客車輾壓，送醫不治的憾事。

為解決當地交通紊亂及危險，陳歐珀今天邀集宜蘭市長江聰淵還有相關交通管理單位進行會勘。

陳歐珀說，當地平日車流量大，雖設有斑馬線，但公車、客運等大型車輛轉彎，人車爭道，行人通過時總是險象環生，將向監理單位提出申請，請國光客運與其他客運行駛同一條路線，增進交通管理順暢、維護行人安全。

此外，他也將請宜蘭縣政府在當地增設陽大醫院的巴士上下車站、還有避車彎，增加看病民眾的便利性及交通安全。1060321

(中央社)