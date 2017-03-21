山頭火用逾期原料 北市開罰總公司7萬元
台北市衛生局今天說，台中大遠百山頭火拉麵店使用及貯存逾期原料，派員至該店總公司及北市3家分店查緝，未發現逾期原料，但針對總公司疏於管理，開罰新台幣7萬元。
北市衛生局中午接獲台中市衛生局通知，台中大遠百山頭火拉麵店使用及貯存逾期原料「飛馬粗粒純黑胡椒(有效日期2016.11.23)」1罐及「山頭火益強粉(有效日期2017.3.8)」1包。
北市衛生局立即透過食品業者登錄平台查詢總公司設於中山北路1段，派員全面稽查總公司和北市3家山頭火拉麵分店，包含京站店、SOGO復興店及SOGO天母店，現場未發現使用及貯存逾期原料。
衛生局說，總公司告知「台中分店疏於管理，本公司有未盡督導之責」，經調查違規事實，依違反食品安全衛生管理法第15條及44條，處分總公司7萬元罰鍰。
衛生局稽查北市3家山頭火拉麵店，發現京站店有3項衛生缺失，包含冰箱底部不潔、油炸鍋防爆燈不潔、食材未加蓋。
衛生局依違反食品安全衛生管理法第8條規定，要求該分店23日前改善完成，屆期未改善，將處分業者6萬元以上2億元以下罰鍰。
衛生局呼籲食品業者，依「台北市食品安全自治條例」第12條規定，每日應定期檢查販售區及庫存區食品有效日期及完整標示，及時清理包裝毀損或已逾有效日期食品。1060321
(中央社)
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