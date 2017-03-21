失智當老化 台灣失智人口被低估

台灣步入高齡化社會，失智協尋時有耳聞，奇美醫學中心醫師表示，台灣很多家屬把失智當老化，才使老年失智人口被低估。

奇美醫學中心神經內科醫師林典佑今天指出，失智症是一種不正常的老化，失智症狀不只是記憶力減退，還會影響許多認知功能，包括抽象思考能力、現實判斷力、語言能力、空間感及計算力等。

嚴重失智的人，還會出現個性改變，有混亂行為，甚至有妄想及幻覺，這些症狀都會影響病人的日常生活及人際關係。

在台灣，失智確診人口總是被低估；林典佑認為主因是許多家屬把失智症當成老化，以為病人只是老頑固、老番癲、老了個性本來就會改變、記憶就會變差等。

國家發展委員會人口報告顯示，民國105年底台灣約有26萬人患有失智症，也就是每100人有1人失智，其中65歲以上老人每13人有1人失智，80歲以上老人更是每5人有1人失智。估算125年時，台灣失智人口將突破55萬人。

林典佑說，目前的失智症藥物，無法恢復已受損的大腦細胞，但可讓病人症狀獲得改善或減緩疾病進行。，地中海型飲食已被證實可降低心血管疾病，也會下降阿茲海默症發病的相對風險。

另外，控制高血壓、糖尿病、高血脂，不抽菸，避免頭部外傷，及維持快樂的心情，也能遠離失智。1060321

(中央社)