防國際恐攻 警政署反恐訓練中心啟用
內政部警政署反恐訓練中心今天正式啟用，有模擬城鎮、攀升垂降、人質營救等訓練場，因應國際恐怖攻擊；未來包括警方，國土安全等各單位都會在此訓練，提升台灣反恐能力。
反恐訓練中心位在桃園市，由保安警察大隊第一總隊進駐，以反暴力、反劫持為主要訓練目的，目前已建置格鬥健身、直升機繩降、公車與小客車模擬載具等設施，提供人員演練用途，之後還會有客機擬真場景、捷運車廂模擬載具等進駐。
內政部長葉俊榮今天下午在反恐訓練中心親自主持落成啟用典禮，警政署長陳國恩、桃園市長鄭文燦、行政院國土安全辦公室主任黃俊泰、以及國軍、海巡署、刑事局等各單位都一同參與。
警政署表示，訓練中心每天最大容訓量191人次，目前維安特勤隊訓練、警察常年訓練技術教官複訊等班期施訓中，並採資源共享原則，提供其他有關國土安全、反恐戰技等單位使用。
除了揭牌儀式，警政署也在訓練中心舉行聯合演練，以「大規模濫殺攻擊演練」、「大量傷患與暖區救護」、「人質挾持事件攻擊演練與防爆演練」、「巴士劫持演練」及「高風險搜捕演練」等，藉由實兵擬真操演，提高反恐人員警覺性。1060321
(中央社)
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