前瞻基礎建設 政院：沒排藍沒抄襲

行政院發言人徐國勇今天說，前瞻基礎建設計畫沒有排藍，每個縣市都有；被質疑抄襲愛台十二項建設，他說，有前瞻還要有執行力否則是空想，加快速度是前瞻計畫實施的一部分。

政府推動兆元前瞻基礎建設計畫，國民黨團批評獨漏藍營執政縣市，質疑綠營綁樁。徐國勇下午在立法院前受訪表示，前瞻基礎建設計畫並沒有排藍，每個縣市都有，城鄉建設項目是競爭型，國民黨執政縣市一樣可以競爭而得到。

他說，以集集線為例，行政院23日公布軌道建設項目會讓外界了解，集集在南投縣，國民黨執政；以東部鐵路電氣化而言，現在東部鐵路雙軌化加上電氣化，電氣化是新興計畫，台東縣也是國民黨執政；花蓮縣是無黨籍，也不是民進黨執政。

徐國勇說，已核定且進行中如捷運三環三線、淡水輕軌，有些項目執行慢、速度比較落後，行政院會拉出來，用前瞻基礎建設、用特別預算加快速度，這是新北市的，「難道這個也有黨派色彩嗎？沒有」。

他表示，金門馬祖離島供水的加強等項目之外，還有年度預算國民黨執政縣市都會有，國民黨批評綁樁這樣合理嗎？若要往上推到前一任政府，這樣會沒完沒了。

徐國勇說，這是全國整體性考慮的建設，希望加速推動，也希望外界支持這項大建設；被問是否有縣市政府沒分配到經費而砲打中央政府？徐國勇說，每一個縣市一定都有發展經費，但前瞻基礎建設計畫是特別預算，政府以國家發展方向做為主要規劃，各縣市都有補助，包括年度預算都有。

他表示，縱然有前瞻基礎建設特別預算，年度預算仍然沒有停止，新北市共飲翡翠水庫的水，新北市是朱立倫主政，共飲翡翠水庫都由事業單位負責，都有在做，倒不必太政治化看待。

國民黨立委質疑，前瞻基礎建設計畫有些是前總統馬英九的愛台十二項建設新瓶裝舊酒，涉抄襲。徐國勇說，上一任政府核定已經在做、但速度太慢，行政院拉出變成特別預算，「加快速度本身是前瞻基礎建設要實施的一部分，如果有前瞻的想法，沒有執行，那就空想」。

他說，如果已執行但速度慢、落後，拉出來變成前瞻基礎建設計畫，希望4年、8年完成，這也是其中一部分，不能說是舊的，有前瞻還要有執行力，這才是重點。1060321

(中央社)