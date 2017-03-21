臉頰痛了9年 一開口就飆淚

62歲陳姓婦人9年前出現臉頰疼痛症狀，最嚴重時只要一開口就飆淚，她花費大筆金錢治療，但病情未見好轉，最後才以手術結束9年的折磨。

陳姓患者表示，她的右臉頰從9年前開始出現陣發性疼痛，原本以為是睡眠不足、火氣大所導致，沒想到疼痛愈來愈嚴重，每隔5到10分鐘就會出現痠、抽、痛、刺等症狀。

由於疼痛愈來愈劇烈，發作起來像有很多根針在刺臉頰，讓她痛到無法洗臉、刷牙、說話、吃東西，洗頭也不能摸到頭皮，而且一開口就痛到飆淚，非常折磨人。

她說，9年前剛發作時，她只要一疼痛就會癱軟倒地，曾連續20天無法吃、無法睡，只能坐在客廳忍受疼痛的折磨，體重足足掉了5公斤，讓她甚至想以自殺結束痛苦。

陳姓婦人表示，後來她上網查詢及到醫院檢查，得知罹患的是三叉神經痛，於是開始四處求醫治療，只要有人介紹，再遠也會去，前後9年共花費新台幣100多萬元治療，但病情始終不見好轉。

最後在一名位友人的介紹下，她前往大林慈濟醫院找副院長陳金城，發現她長年的疼痛，是因血管與三叉神經「相拍電」所致。

陳金城表示，三叉神經痛主要是小腦血管壓迫到三叉神經所致，好發年齡以50、60歲以上的長者居多，由於年紀大導致血管慢慢扭曲，進而影響到神經而產生刺痛感。

他說，三叉神經痛一般初步治療會先給予藥物，若疼痛無法解除，或出現暈眩等副作用時，就建議做介入性的顯微血管減壓、經皮神經燒灼、氣球壓迫、加馬刀等治療。

陳姓婦人經過手術治療後，終於讓她擺脫長年的痛苦折磨，讓她猶如重生，今天特別回院感謝陳金城。1060321

(中央社)