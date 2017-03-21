香港股市連四紅 今年表現傲視全球

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香港股市今天連續第四個交易日收紅，創下近20個月來的新高，主因中國投資人資金持續湧入，以及跡象顯示全球經濟復甦。股港今年以來漲幅近12%，表現傲視全球主要股市。

恆生指數終場上漲0.37%，或91.13點，收在24593.12點，是2015年7月31日以來最高收盤水準。國企股指數上漲0.6%，收在10644.15點。

恆生指數今年以來漲幅將近12%，是世界表現最好的主要股價指數。

相較之下，中國股市主要指數漲幅僅約5%，道瓊工業指數則為約6%。

地產業類股漲勢強勁，因為市場預期美國調漲利率速度將比預期慢。

上海證券交易所綜合指數上漲0.33%，或10.80點，收在3261.61點；深圳證交所綜合指數上漲0.39%，或7.89點，收在2043.94點。1060321

(中央社)