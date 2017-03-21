青創總會跨海指導 金門辦創業研習
金門縣政府為了協助地區青年了解創業初期遇到的問題，並謀求解決，由工商策進會邀請台灣青創總會講師群跨海指導，25、26日舉辦首波「如何啟動創業第一步」系列研習課程。
研習會委由金門縣青年志工服務協會承辦，課程包括創業趨勢、資金規劃籌措、工商登記與稅務等實務性內容，歡迎地區有意創業民眾或青年朋友參加。
工商策進會表示，縣長陳福海相當重視青年朋友從就學期間的本職學能養成以及畢業後的就業、創業機制，特別是許多鄉親或是青年朋友在就學投入職場前後對人生都有很多的夢想，成功的創業更成為多數年輕人實現夢想的方式之一。但如何的開始創業的第一步？在創業的過程中又會面臨到什麼樣的挑戰與問題呢？
為了讓鄉親更能了解創業過程將面臨的挑戰與解決方法，陳福海指示工商策進會開辦創業系列課程，希望透過學有專精的講師或是成功企業的經驗分享，讓鄉親能夠更平順的踏出拓展事業的步伐。
因此，工商策進會特別與台灣青創總會合作，透過青創總會長期協助各縣市相關業務的經驗，邀請講師群到金門分享創業過程面面觀。這次內容涵蓋「創業趨勢」、「創業資金規劃與籌措」、「工商登記與稅務」、「商圈評估與開店經營」、「創業不可不知的法律」等課程，內容豐富多元，歡迎鄉親朋友踴躍報名參加。
工策會說，如果報名參與熱烈，會準備第二波創業研習營。研習營採網路報名，電子信箱jackietaipei@gmail.com。請註明「報名參加創業初階課程講座」並附上參加人姓名、聯絡電話。詳情請洽：082-318823轉63285翁銘駿專員。1060321
(中央社)
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