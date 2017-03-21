魯凱族古茶布安文化遺產守護 活動展開
文化部響應世界建築文物保護基金會所舉辦「建築文物守護紀念日」，21日至26日在屏東禮納里部落及好茶舊社舉辦「魯凱族古茶布安（好茶）文化遺產守護系列活動」。
「魯凱族古茶布安文化遺產守護系列活動」今天在禮納里好茶部落廣場揭開序幕，文化部文資局長施國隆、霧台鄉長杜正吉、立委簡東明夫人戴錦花與魯凱族人、學者專家等，共同宣示守護魯凱族古茶布安文化遺產的信念與決心。
系列活動為在禮納里好茶部落設置石板屋建築現地展（演）示與好茶舊社整體保存影音（像）紀錄成果展等，另外在22日至24日舉辦舊好茶實地探訪活動。
施國隆表示，位在屏東縣霧台鄉好茶舊社的魯凱族石板屋聚落因其獨特的建築技藝與傳統，深具歷史、文化與藝術保存價值，同時也面臨保存不易的挑戰，而於民國104年10月獲選列入2016「世界建築文物守護計畫」名單，這是繼2004年澎湖望安花宅後，台灣第2個入選的世界級文化資產，顯示保存的重要性與急迫性。
施國隆表示，文化部本著「由下而上」、「開放參與」的原則，與縣府、公所與部落通力合作，分年分期逐步完成石板屋修復軟硬體規劃與人才培育、舊部落文化空間規劃、步道整修等，期盼不僅永久保存好茶舊社遺址，更要傳承魯凱文化生活，讓世人體驗原住民傳統建築之美與生活文化智慧。
屏東縣政府秘書長邱黃肇崇與霧台鄉長杜正吉也表達鄉親迫切希望，趕快整修好1條安全便捷，回到舊部落的「回家之路」。
屏東縣政府表示，古茶布安（Kucapungane，好茶）舊社是屏東霧台鄉魯凱族人（西魯凱族）的發源地，600多年前始祖帶著雲豹來這裡定居，被稱為「雲豹的故鄉」，魯凱族人也自稱「雲豹的傳人」，舊社依山錯落的百棟石板屋建築與頭目家屋，深具歷史文化價值，是研究南島文化圈的重要依據。1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。