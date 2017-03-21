魯凱族古茶布安文化遺產守護 活動展開

文化部為響應世界建築文物保護基金會所舉辦「建築文物守護紀念日」，21日至26日在屏東禮納里部落及好茶舊社舉辦「魯凱族古茶布安（好茶）文化遺產守護系列活動」。（屏東縣文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月21日

文化部響應世界建築文物保護基金會所舉辦「建築文物守護紀念日」，21日至26日在屏東禮納里部落及好茶舊社舉辦「魯凱族古茶布安（好茶）文化遺產守護系列活動」。

「魯凱族古茶布安文化遺產守護系列活動」今天在禮納里好茶部落廣場揭開序幕，文化部文資局長施國隆、霧台鄉長杜正吉、立委簡東明夫人戴錦花與魯凱族人、學者專家等，共同宣示守護魯凱族古茶布安文化遺產的信念與決心。

系列活動為在禮納里好茶部落設置石板屋建築現地展（演）示與好茶舊社整體保存影音（像）紀錄成果展等，另外在22日至24日舉辦舊好茶實地探訪活動。

施國隆表示，位在屏東縣霧台鄉好茶舊社的魯凱族石板屋聚落因其獨特的建築技藝與傳統，深具歷史、文化與藝術保存價值，同時也面臨保存不易的挑戰，而於民國104年10月獲選列入2016「世界建築文物守護計畫」名單，這是繼2004年澎湖望安花宅後，台灣第2個入選的世界級文化資產，顯示保存的重要性與急迫性。

施國隆表示，文化部本著「由下而上」、「開放參與」的原則，與縣府、公所與部落通力合作，分年分期逐步完成石板屋修復軟硬體規劃與人才培育、舊部落文化空間規劃、步道整修等，期盼不僅永久保存好茶舊社遺址，更要傳承魯凱文化生活，讓世人體驗原住民傳統建築之美與生活文化智慧。

屏東縣政府秘書長邱黃肇崇與霧台鄉長杜正吉也表達鄉親迫切希望，趕快整修好1條安全便捷，回到舊部落的「回家之路」。

屏東縣政府表示，古茶布安（Kucapungane，好茶）舊社是屏東霧台鄉魯凱族人（西魯凱族）的發源地，600多年前始祖帶著雲豹來這裡定居，被稱為「雲豹的故鄉」，魯凱族人也自稱「雲豹的傳人」，舊社依山錯落的百棟石板屋建築與頭目家屋，深具歷史文化價值，是研究南島文化圈的重要依據。1060321

(中央社)