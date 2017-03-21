蔡總統登潛艦 馬英九陳水扁也曾登艦打氣

我要評比

總統蔡英文今天登上海虎潛艦，前總統馬英九和陳水扁也都曾在任內登上海虎潛艦。海軍目前擁有4艘潛艦，政府推潛艦國造就是希望取代海獅和海豹這2艘高齡已70多歲的骨董。

蔡總統今天參加「海軍106年敦睦遠航訓練支隊啟航歡送暨潛艦國造設計啟動及合作備忘錄簽署儀式」，正式宣告啟動潛艦國造，儀式後蔡總統視導潛艦部隊，並登上海虎潛艦，為國艦國造政策加溫。

其實不只蔡總統，前總統馬英九和陳水扁都視導過潛艦部隊，陳水扁更登上潛艦兩次。

2002年2月，時任總統的陳水扁親自登上海龍潛艦，在艦內除聽取部隊長的簡報外，並親自視導海龍潛艦戰備操演，隨後也登上海獅號潛艦巡視。

2004年7月，陳水扁視察海軍左營基地並視導海空反潛戰備操演，搭乘海虎潛艦出海，並於潛艦靠泊後在碼頭上發表談話。那次還邀請媒體採訪潛艦操演。

馬英九則在2009年5月視察左營海軍基地，登上海豹潛艦和海虎潛艦。

海軍目前擁有的4艘潛艦中，2艘是美製茄比級的海獅和海豹潛艦，2艘是荷蘭製的劍龍級海龍和海虎潛艦，其中海獅和海豹已高齡73和72歲。

海軍力推潛艦國造，就是希望取代海獅和海豹這2艘二次大戰期間建造、全球早就沒有姊妹艦服役的潛艦。1060321

(中央社)