議員質疑舉債爆增 林佳龍：善用每分錢
對於國民黨團今天在市議會臨時會中質疑市庫舉債爆表，市民欠債爆增，市長林佳龍表示，目前台中財務狀況人均負債6都第2低，相關經費用在刀口上，善用每一分錢。
台中市議會今天召開臨時會審理台中市106年第一次追加減預算案，安排市府主計處長蔣建中、財政局長林顯傾針對今年度第一次追加減預算的編製情形提出報告，首日議程由於國民黨團提出「額數」問題，經清點人數不足而由議長林士昌宣布散會，追加減預算案遭擱置，明天將繼續未完成的議程。
國民黨團為表達市府浮編預算的不滿，將預算書堆疊在林佳龍的座位前，並指稱林佳龍是「台中偉人，舉債至尊」，國民黨團執行長顏莉敏指出，這次追加減預算案中，歲入歲出差短16億3655萬多元，全部以賒借收入彌平。
顏莉敏表示，106年度合計總舉債額度達220億9562萬元，而去年台中市1年以上未償債務為615億元，兩者相加後台中市的債務將攀高至835億9562萬元，1年的時間舉債增幅比率將達到35.9%。
根據主計處的資料，顏莉敏說，103年2月底台中市民每人平均負債1萬9970元，到106年1月底，市民每人平均負債爆增至3萬4000元，顯示2年多來，台中市民又多欠下1萬4000多元債務。
林佳龍表示，台中市財務相對健全，舉債空間不但沒有減少，反而增加，他上任時舉債空間只有321億元，現在增加至390多億元，目前台中市正處於大建設階段，市府尊重議會監督，並做到自我要求，相關經費用在刀口上，善用每一分錢。目前台中財務狀況人均負債6都第2低。1060321
(中央社)
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