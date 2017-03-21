陸水泥生產過剩 業者盼公布實施細則

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大陸水泥業產能嚴重過剩，官方自2014年底開始推動水泥窯錯峰生產，業者也自律並機動停窯控制供應量。不過，業者認為，地方部門很少頒布去產能細則，遲不行動很難完成結構調整。

中國大陸經濟日報報導，大陸2016年水泥產量小幅成長，利潤人民幣518億元（新台幣約2323億元），主要是北方多數水泥企業虧損減少或轉虧為盈，利潤才提升。北方水泥業能否全面轉虧為盈，將決定今年水泥業利潤。

大陸水泥業產能過剩情況嚴重，為了化解產能過剩，水泥業自2014年底開始推行水泥窯錯峰生產，去年變成產業政策，中國大陸國務院辦公廳發（2016）34號文件明確規定，要在大陸全面推行錯峰生產。

中國水泥協會常務副會長孔祥忠表示，2017年面對產能嚴重過剩以及區域市場集中度偏低的現狀，水泥行業供給側結構改革主要任務是探索以市場化手段去產能，同時繼續透過錯峰生產、停窯限產增加企業效益。

孔祥忠表示，除了推行錯峰生產有一定成效外，在停止新增產能、清理違規建設、設立專案資金獎補退出產能、推進企業整併、重組等方面，各地主管部門至今很少頒布實施細則。

水泥業「十三五」（第13個5年規劃，2016-2020年）供給側結構改革主要內容提及，去產能是實現產能利用率達80%的有效途徑。水泥業在「十三五」的第2個目標是銷售利潤率達到8%，唯有如此，才能與80%產能利用率匹配。

不過，孔祥忠說，除了2011年水泥業銷售利潤率達11%以上，這幾年都處於較低水準，成長空間需要努力。2017年是「十三五」第2年，如果去產能方面還沒有較大行動，就無法完成水泥業的結構調整。1060321

(中央社)