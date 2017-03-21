國民黨查人頭黨員 6陣營共可抽1500人

我要評比

中國國民黨今天邀6組參選黨主席陣營代表討論查核人頭黨員遊戲規則，決定從23日至27日，各陣營可從5萬8562名新徵與回復黨籍黨員，抽查自認有疑慮的黨員250名。

國民黨主席選舉競爭激烈，人頭黨員引發爭議，6組參選黨主席陣營都要求嚴查；黨中央下午邀各陣營開會討論。

國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦會後轉述，會中達成共識，抽查對象為去年7月1日至今年1月20日，新徵與回復黨籍黨員。這段期間新徵黨員4萬7665名，回復黨籍1萬897名，共計5萬8562名（不包含一對一介紹）。

胡文琦說，各陣營可自行決定抽查有疑慮對象，額度為250人，授權組發會組營部設計查核題目，專案執行；查核樣態為同一通訊地址、同一介紹人、符合同一通訊地址且是同一介紹人。

胡文琦表示，若接到電話者表明未加入國民黨，組營部會直接剔除，但若超過一定比例，是否「團進團出」，全數剔除？會再開會討論。1060321

(中央社)