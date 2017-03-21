中美面對台灣問題 趙春山：不會有新做法
海基會第9屆董監事第10次聯席會議今（21）下午舉行，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山受邀出席時表示，觀察這次美國國務卿提勒森訪中的談話，顯示出美國回到一個中國政策舊的路上面來了，台灣問題在將來的川習會時，應該是老生常談，不會有新的做法。而川習會談話重點，他認為還是會在中美雙方經貿上面。
趙春山表示，中美在川普上任後持續來回擺盪突顯出一件事情，台灣在中美之間非常重要，台灣要認清自己的價值跟籌碼，應該要塑造自己的不可取代。要做到中美都能夠「放心」的價值，包括維持中美關係、維持東亞地區和平。
趙春山指出，美國及中國國家主席習近平都希望兩岸關係穩定，唯有維持穩定，才能讓習近平專注於大陸龐大的改革工程。因此在兩岸關係上不用那麼悲觀，大家都想穩定，就找出穩定的辦法。
至於如何打破目前兩岸的僵局，趙春山表示，不應該隔空對話，這樣誤會會產生。雙方應該回到談判桌上，哪裡不滿意要溝通，而大陸也應該要多了解台灣的狀況。
趙春山認為，蔡英文政府不太可能急轉彎說有92共識，以前民進黨就不承認有92共識，忽然承認有，這樣蔡政府還要不要執政。他表示，雙方可以創造一個新名詞。
他指出，蔡英文在未來發表新的兩岸論述上，要有誠意，為善要欲人知，讓對方覺得，我不是要跟你分家，我們的想法是不一樣，但我們是一家人。
至於應該在什麼時候向大陸釋出善意，趙春山表示，建議在中國召開19大之前。對於中共是不是有可能進行武統，趙春山認為，武統絕對不是中共主流聲音，也與習近平的理念背道而馳。
(工商)
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