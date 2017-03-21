澎湖「海洋奇蹟」藝術創作聯展 呈現多樣海底生物
澎湖縣馬公市公所訂於4月10日至5月31日上班時間（08:30－17：30），在市公所1、2樓藝文走廊舉辦「海洋奇蹟」藝術創作聯展，由鐵雕創作達人陳順賢先生及水彩畫家蔡元在先生聯合展出藝術創作，以「海洋世界」為主題，呈現出澎湖縣豐富多樣的海底生物。
「海洋奇蹟」藝術創作聯展，以海洋元素為創作題材，將鐵雕藝術創作及水彩畫作聯合展出，調和不銹鋼材質的冷與水彩畫作的暖，呈現出「剛柔並濟」之視覺美學；創作者推出一系列海洋生物雕塑，盡量依照原貌呈現，強調整個自然的生命，營造出另一種美感；加上壓克力水彩畫將魚群融入心靈夢幻般的意境，讓嚮往海洋生活的民眾能對澎湖海洋生態、生物有更多一份瞭解，並希望更多人做個守護海洋的推手，讓澎湖生態更為自然、豐富且多元，將「海洋都市」意象，融入馬公藝術風華。
聯展開幕茶會訂於4月10日（星期一）上午10點在市公所2樓舉行，展出日期至5月31日，馬公市公所誠摯邀請民眾踴躍前來欣賞，細細品味。
(中時)
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