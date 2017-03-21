成功工商劍道隊 抱回雙料冠軍
桃園成功工商劍道隊在今年度基隆市長盃和桃園市議長盃比賽，奪下過關賽及得分賽冠軍，隊長萬昱祥更拿下兩場的個人賽冠軍，教練邱垂夕表示，劍道可以幫助學生學會禮貌、品行和控制脾氣，也能增加判斷力，是陶冶性情的專業運動。
邱垂夕說，成功工商的劍道隊共有7個隊員，隊長萬昱祥更是從小練劍，父親也是劍道教練的萬昱祥說，練劍道可以訓練判斷力，「腦袋要清楚才能打好劍」，這次比賽因為和大專生一起，贏的有點辛苦，但仍然抱回2項個人冠軍。
邱垂夕說，他教導學生的劍道以速度為主，每天都會練習3個小時以上，「練劍可以培養他們的性情」，隊員羅明軒和陳昶融，原本都是問題少年，但靠著練劍道，找回控制自己的方法。
成功工商校長鄒紹騰說，學校鼓勵學生練武術也練武德，品德教育一向與專業學業教育同步進行，學生也可以藉由參加比賽增加自信心，找到興趣與生活目標。
(中時)
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