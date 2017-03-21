台灣第一位女配樂家 作品驚艷音樂廳
3月19日，《心情電影院》音樂會的主角，華語電影百年來台灣第一位女配樂師─李欣芸說：「今晚沒有貝多芬、也沒有國際巨星，只有所有相信台灣音樂的觀眾，和我一起來完成這場演出。因為你的支持，《心情電影院》才從不可能變成可能！」
重量級製片人李烈、導演鈕承澤，及文化部鄭麗君部長也拒絕接受主辦單位的公關席，與一般觀眾一同購票入座，身體力行地表達對本土創作的支持。
當晚李欣芸雖然未上台演奏，卻以作曲傳達了她20餘年音樂路上的種種，無論是困難或美好：「每一個動人的故事，都從主角遭遇的困難開始，請不要放棄，屬於你的人生電影，可能即將展開。」
自中學即開始作曲，李欣芸在大學時，就拿到全國大專歌謠比賽第一名，但當被問起她是否想過國家音樂廳，有一天會有整場全是她跨界交響詩的音樂會時，她只笑笑地搖搖頭。這樣的堅毅與溫柔，或許就是促使她一步步，獨自來到這人跡罕至之處的原因。
(時報周刊)
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