氣溫變化大 妙齡女耳長帶狀皰疹
桃園市30歲陳姓女子，日前因為右耳抽痛到醫院看診，檢查之下竟發現罹患帶狀皰疹，幸好發現得快，在服用抗病毒藥物之後，在一周內痊癒，衛生福利部桃園醫院耳鼻喉科主任鄭爵儀說，帶狀皰疹長會沿著神經長，嚴重會導致顏面神經失調，若發現有不適千萬別硬撐，趕緊就醫治療。
「只要得過水痘的人，就可能罹患帶狀皰疹」，鄭爵儀表示，曾罹患過的水痘病毒會潛藏在神經節中，當人體免疫力下降的時候就會爆發，例如感冒、晚睡、工作壓力大或罹患慢性疾病，都會導致帶狀皰疹發作，除了身體外，耳朵、眼球、喉嚨都有可能長，若沒有即時治療，可能會造成角膜潰瘍或影響視力，嚴重還會造成顏面神經失調、眼歪嘴斜，「罹患的最大特徵就是會有抽痛、火燒痛，或是看見紅疹冒出」。
鄭爵儀也說，目前有抗病毒藥物可以治療，搭配類固醇則可以減緩病癒後的後遺症神經痛，最近因為氣溫變化大，不少人感冒，也是帶狀皰疹的病發期，民眾可以多吃蔬果、12點前睡覺，規律作息才能遠離帶狀皰疹。
(中時)
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