清明掃墓 高雄市可線上祭祀
覆鼎金公墓遷葬計畫啟動後，逾7千位祖先已陸續搬遷至鳥松區納骨塔，為因應清明節祭拜人潮，高雄市殯葬處規畫交通動線，也呼籲民眾祭祖紙錢「不要燒、減量燒、集中燒」，同時推出線上祭祀，供無法掃墓民眾祭拜。
今年是高雄市覆鼎金公墓遷葬計畫啟動後第一個清明節，1.6萬餘墳墓已有7千餘座遷至鳥松區。
為因應掃墓人潮及協助家屬尋找塔位，除將鳥松塔兩側道路打通規畫成單行道，連續假期間每日中午前，本館路600巷只能進不能出，車輛進入後，需從焚化爐後側繞出，預計在3月底試行。
殯葬處表示，因個資法規範，家屬必須到場才能查詢先人塔位，屆時將加派人員在殯葬處、鳥松納骨塔提供服務。
殯葬管理處同時呼籲民眾，清明節祭祖紙錢「不要燒、減量燒、集中燒」，希望民眾選擇符合環保理念的祭拜方式。
為響應網路生活的來臨，清明節即使無法出門掃墓也不用擔心，殯葬管理處設置墓政多元入口網「線上祭祀」，不用出門就可以祭祀先人，依個人宗教信仰作不同的選擇區分，祭拜採互動功能，3D情境場景如同親臨祭拜現場。
民眾點入特別企劃清明便民專頁，可直接瀏覽接駁專車、法會祭祀資訊、交通管制及各區納骨塔位置、服務項目、天氣資訊及清明踏青等訊息，讓清明祭祖更方便。
(中時)
關鍵字：清明節
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