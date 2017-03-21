新聞深喉嚨》擺闊？前瞻建設不知所云 念1張A4得花1兆買單！

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客委會主委李永得被警察臨檢引發軒然大波，法務部長邱太三21日表示，自己是警察職權行使法主要推動者，他以「局外法律人」的身分來看，這次事件在法制面和執行面沒有問題，但技巧面值得當作日後教材。而被李永得直指變成警察國家的台北市，市長柯文哲說，盤查還是會繼續，北市警察局長邱豐光也稱會維護同仁執法尊嚴。而事件主角李永得連發五篇臉書貼文，被網友大酸：「要取暖帶風向到何時」、「討拍也真的是夠了！」。至於李永得的妻子、民進黨立委邱議瑩，在事發後嗆警方臨檢理由超瞎，也被網友挖出邱議瑩多年前因被路人嗆聲而緊急向警方申請隨扈，被批「沒事罵警、有事找警」。台灣的警察已經是弱勢族群了嗎?

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衛福部食藥署15日逕自公告放寬22種農藥在128項蔬果植物等農產品的殘留容許量。其中，把已故毒物專家林杰樑口中具有風險的「達滅芬」提高到10ppm，前後放寬達20倍。「達滅芬」可使用在高麗菜、大白菜、青江菜等葉菜類，都是民眾經常食用的蔬菜。達滅芬的毒性恐造成生殖、神經系統的損害，甚至導致不孕，如果長期攝取累積過量，會對肝臟和腎臟造成傷害。另外澳洲和日本都禁用的「氟派瑞（Fluopyram）」，台灣准用於茶葉中，且允許量為6ppm。氟派瑞在動物實驗中會造成甲狀腺及肝臟腫瘤，還可能影響未來台灣茶葉的出口。台灣民眾以後得吃菜、喝茶配農藥嗎？

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由行政院規劃、預算規模近一兆元的前瞻基礎建設，20日首波公布綠能及水環境計畫。記者會一開始，採訪媒體拿到一張Ａ４雙面的國發會簡報，國發會主委陳添枝照本宣科念完，接著由政務委員吳政忠及經濟部長李世光說明，但吳政忠僅提到國內外投資將可達1.8兆元，李世光也只把水環境計畫一一念完，沒提預算規模和計畫目標。媒體問，計畫到底多少經費？預期達到多少經濟效益？陳添枝笑說精準數字23日才會有。行政院發言人徐國勇隨即以要開會為由，請官員先行離去，留下徐國勇唱獨角戲。記者會後，府院高層從網路直播了解記者會情況不妙，火速出手救援，徐國勇第一時間主動向行政院長林全賠罪。約一小時後，徐國勇補開一場小型記者會。行政院的荒唐演出，被國民黨譏諷「兩張紙要花人民1兆元納稅錢」，根本是為2018年選舉綁樁。

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20日傳出，台積電高達5000億元的3奈米製程的投資計劃，可能轉赴美國設廠。媒體報導，主因是南科高雄園區路竹基地的環評恐無法如預期在5年內完成，影響2022年投產計劃。加上水電及高屏空污總量管制，將是一大干擾。消息一出，驚動各部會。科技部長陳良基致電台積電董事長張忠謀後，轉述張的說法，強調目前規劃以台灣優先。經濟部長李世光說，會全力協助水電供給無虞問題，讓台積電能留台。但是否可確保水電完全沒問題？李世光表示，電廠建不出來，就有困難。而高雄市長陳菊表示，她沒有聽說台積電不來高雄。環保署副署長詹順貴則說，近期台積電南科台南園區及中科大肚山園區兩擴建環評案，審查都很快就通過，相信台積電若要在路竹園區設廠，符合環評及環保要求「難度不是很高」。台積電是全球最大晶圓代工廠，同時也是台股市值第一大、全台灣獲利最高的企業，如今考慮出走，蔡政府留得住？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)