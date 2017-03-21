4周彈性工時大漏洞 勞工最長連上24天班
勞動部力推一例一休上路，但房仲、會計、銀行行員等，卻可能連上24天班！由於4周彈性工時不受7休1限制，可14休2彈性排班，倘若當月所有休息日都出勤，又將例假集中到第1周和第4周，就可能出現連上24天班的情形。
《勞基法》明訂2周、4周、8周彈性工時，其中2周、8周都適用於7休1規定，但4周彈性最大，規定2周至少要有2天例假，4周內要有4天例假，4天休息日，不過由於休息日可以出勤，依照規定排班，最多勞工可連上24天班。
舉例來說，今年1月1日、2日，勞工安排例假，從3日開始上班到14日，連上12天班後，又從15日開始上班到26日，連續上12天班後，將例假安排在27日、28日，雇主只要付4天休息日的加班費，就可以安排勞工連上24天班。
屬於4周彈性工時的行業有加油站業、銀行業、保全業、觀光旅遊業、一般廣告業、不動產仲介業、會計服務業、一般旅館業、理髮及美容業、保險業、社會福利服務業等，一共40個行業都可能出現此問題。
全國產業總工會秘書長戴國榮痛批，勞動部要推周休二日，又給予4周、8周等各種彈性工時，違背本意，讓勞工無法獲得休息，政府部門希望善用變形工時，應該創造勞資工作平台，產業別的勞資對話平台，就勞動條件相互協商，取得共識。
勞動部次長廖蕙芳再度強調，此與一例一休無關，且要列入4周彈性工時，要先經過勞資會議同意，勞動部評估過才有可能核准公告，至於實務上是否真有連上24天的情形，會持續蒐集是否有狀況出現。
(中時)
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