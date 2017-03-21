統一新球衣像荷蘭隊 高志鋼：問吉爾要不要回來

統一獅新球衣，（左起）潘彥廷、鄭鎧文身穿黑橘客場球衣，高志綱、蘇智傑身穿白橘主場球衣。（統一獅提供）

統一獅今天（21日）發佈全新設計的新球衣，全面捨棄綠色元素，其中客場球衣以黑色為底色，搭配橘色衣袖和字樣，與荷蘭國家隊球衣有幾分相似，聽到這樣的說法，統一隊長高志綱笑說：「那我傳照片給吉爾，問他要不要回來。」

獅隊新球衣看不到過去用了27年的綠色，改以嶄新球隊識別色「黑、白、橘」做搭配，客場球衣展現霸氣， 黑橘配色也正好與荷蘭隊球衣相同，而今年經典賽荷蘭隊主力投手吉爾（Jair Jurrjens）去年曾來台效力於統一獅，穿上新球衣的高志綱就開玩笑表示，要傳訊息問吉爾是否要回鍋。

荷蘭隊投手吉爾，去年曾效力於統一獅。（美聯社資料照）

高志綱2005年加盟獅隊後，球衣經過幾次改版和微調，他回憶早期的新球衣發佈會，「布幕一開開，看到那個獅子頭的Logo，做得很可愛，洋將還問說『那是貓嗎？』」而這次球隊隊徽、球衣大改版走「猛獅」形象，高志綱說：「感覺更霸氣、更有精神了。」

(中時電子報)