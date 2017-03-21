北投製片廠中攝影棚、錄音室 登錄歷建
台北市府為發展北投影視音產業園區，原計畫將北投製片廠攝影棚全數拆除，以BOT規畫影城、商場及新攝影棚，去年8月送入北市文資會審議，儘管多數委員認為需留部分影棚，主席鄧家基卻僅裁示文化局全權負責，未針對文資身分做決議，昨該案再送文資會，終於通過將中攝影棚、錄音室登錄歷史建築。
去年市府在文資會報告開發規畫，擬將大、中攝影棚拆除，興建數位棚、商場及影城，儘管多數委員認為，北投製片廠見證台灣電影發展史，應保留部分舊棚。鄧家基卻裁示，後續如何保存場域精神，授權文化局處理，未提及是否給予影棚文資身分，模糊的決議令不少委員錯愕。
後續文化局委託建築師景雅琪，進行更詳細的文史調查與再利用規畫，昨報告指出，中攝影棚有大跨距空間，在國內製片廠較少見，棚內仍保有貓道，且以年代推算，北投製片廠的知名影片多數都在此拍攝，具備當時代的電影產業文化的空間與風格特色。
另外，與中攝影棚相鄰的錄音室有58年歷史，是全區內現存最老的建物，內部有大挑空，建築正立面呈現漂亮的細長比，2樓立面中央則有白色洞洞窗，可體現當時的建築材料與特色。
景雅琪表示，未來攝影棚可做電影放映，或傳統攝影棚使用，配合電影場景復原展示；另可做3D攝影掃描，影視故事展示，在錄音室中以數位重現，建議將2棟建物登錄歷史建築。
不料進入討論階段，鄧家基劈頭就問，「上次結論不夠清楚嗎？」認為再審一次是「浪費時間」。文化局解釋，會後有詢問文化部文資局，認為上次審議未討論到文資指定範圍，卻引來鄧飆罵，認為審查完就不要再「問東問西」，隨後鄧裁示將討論內容納入上次決議，仍不具體說明是否給予歷建身分。
文化局提醒，審議必須做文資範圍合身分的確認，後續再利用規畫會再參考各方意見，鄧家基才裁示通過該案，依調查報告建議，給予2棟建物文資身分。
(中時)
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