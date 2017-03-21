「寶寶好可愛」　49歲蘇永康升格當爸！

蘇永康和馮翠珊結婚3年，去年底宣布懷孕喜訊。（圖／達志影像；取自蘇永康IG）

49歲蘇永康證實當爸爸了。（中時資料照）

49歲歌手蘇永康2014年再婚第二任妻子馮翠珊（Anita），去年聖誕節開心宣布做人成功，老婆懷有5個月身孕，，而今（21日）被好友爆料馮翠珊昨日已生下兒子，隨後蘇永康也證實喜訊，正式升格當爸爸。

據港媒《東網》報導，蘇永康好友雷頌德今出席攝影集分享會時，不小心透露「蘇永康昨天做爸爸」，發現現場媒體都不知情有些訝異，還搞笑表示「當我沒說過」。隨後記者求證蘇永康本人，他先是感謝外界關心，隨後證實確有此事，「母子平安，寶寶好可愛」，雖是新手爸爸有點手忙腳亂，但仍藏不住初為人父的激動，表示等過兩天安定下來，再和大家分享喜悅。

(中時電子報)