失業遭妻兒棄 男子碗片割腕被警救

男子以破碗片自殘，被警方找到時，手腕傷口不斷流出鮮血。（警方提供）

嘉義市政府警察局第2分局新南派出所警員劉耀志日前執行巡邏勤務，接獲民眾報案，指宣信街巷內有男子路倒，但員警到場遍尋不著報通的男子，卻在地上發現半截破碗片且上面沾有血跡；經向民眾詢問才知道男子已騎自行車離去，擔心男子安危，警方持續在附近尋找，沒多久就發現左手腕不停流血的男子，通知救護車到場前。男子先聲稱是騎車不小心受傷，經消防救護人員抵達檢視，研判是利刃割傷，男子才坦承自殘。

經劉耀志耐心安撫勸說，男子終於突破心防，娓娓道來說因找不到合適工作，妻兒又離家出走，他借酒澆愁，萌生輕生念頭，才會以碗片割腕，員警邊好言勸慰，邊聯絡家屬到場，在眾人勸說下，男子終於同意就醫。

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(中時)