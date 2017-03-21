13國入美 禁任何較手機大電子裝置

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美國私底下要求13個國家的航空公司，禁止乘客攜帶任何大於手機的電子裝置或電器上機艙。官員說，沒有任何美國航空公司受此禁令影響，國土安全部預計今天公布細節。

英國「衛報」發自紐約的報導指出，美國運輸安全局（TSA）昨天發電子信，以「密件」方式發布此新法令。新規定禁止乘客攜帶大於手機的筆記型電腦、平板、如Kindle的電子書閱讀器及相機等裝置進入機艙。所有這類裝置都必須經安檢。

受影響的包括沙烏地阿拉伯航空（Saudia Airlines）及皇家約旦航空公司（Royal Jordanian），但影響的航空公司亦未能取得全部名單。

根據皇家約旦航空公司，航空公司收到這份「通告」後，給予96小時遵從新規定。新規定適用於所有進出美國的航班。

不過，這項通告未提及電子飛行包（EFB），這是機組員用來展示飛行軌跡圖、機場地圖和其他電子檔案，通常是用平板電腦，而欠缺特別說明讓航空公司陷入不明狀態。

另外，根據路透社，中東國家的阿聯酋航空（Emirates Airlines）和阿提哈德航空（Etihad Airways）今天表示，並未收到此通告。

美國官員昨天告訴路透社，國土安全部預計今天宣布，飛往美國的特定航班乘客將必須檢查大於新型手機的電子裝置。

這名官員說，新規定是為回應未指明的恐怖威脅。（譯者：中央社羅苑韶）1060321

(中央社)