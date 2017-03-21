澎三合一會報兵推 期災損降至最低
澎湖全民防衛動員、戰力綜合協調暨災防等「三合一」會報，今天以兵棋推演方式實施，驗證中央與地方各界在緊急災難的發生，能將損失降至最低，確保人民生命財產安全。
澎湖全民防衛動員、全民戰力暨災害防救等三會報單位，今天同步在澎湖縣消防局舉行，縣長陳光復以會報召集人親自主持，會報就地震、海嘯災害應變作為、災民收容等5大課題，各單位應變處置能力，進行兵棋推演，藉此強化「機制統合」、「政軍合同」之應變效能。
澎湖縣長陳光復表示，災害發生的救災工作，並非單一單位所能承擔的，期藉由行政與軍事動員與結合協調，讓災害在發生時，能即時的展開應變作為，減少民眾生命、財產損失。
陳光復也感謝政院的協助，並對於澎湖地區參與兵推的各級單位投入災害防救演練辛勞，表示謝意，同時頒發新任會報委員，頒將給動員業務績優的馬公分局及西嶼鄉公所等單位。1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。