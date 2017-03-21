澎三合一會報兵推 期災損降至最低

我要評比

澎湖全民防衛動員、戰力綜合協調暨災防等「三合一」會報，今天以兵棋推演方式實施，驗證中央與地方各界在緊急災難的發生，能將損失降至最低，確保人民生命財產安全。

澎湖全民防衛動員、全民戰力暨災害防救等三會報單位，今天同步在澎湖縣消防局舉行，縣長陳光復以會報召集人親自主持，會報就地震、海嘯災害應變作為、災民收容等5大課題，各單位應變處置能力，進行兵棋推演，藉此強化「機制統合」、「政軍合同」之應變效能。

澎湖縣長陳光復表示，災害發生的救災工作，並非單一單位所能承擔的，期藉由行政與軍事動員與結合協調，讓災害在發生時，能即時的展開應變作為，減少民眾生命、財產損失。

陳光復也感謝政院的協助，並對於澎湖地區參與兵推的各級單位投入災害防救演練辛勞，表示謝意，同時頒發新任會報委員，頒將給動員業務績優的馬公分局及西嶼鄉公所等單位。1060321

(中央社)