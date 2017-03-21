舊振南攜手高應大 轉型時尚餅業

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高應大校長楊慶煜（左 ）與舊振南董事長李雄慶（右）21日簽訂產學合作。（呂素麗攝）

高應大與舊振南21日簽訂產學合作。（呂素麗攝）

國立高雄應用科技大學與百年老店舊振南食品公司19日簽訂產學合作，透過高應大的「企業資源規劃系統」（簡稱ERP系統），協助該公司在擴展業務的同時，還能確保產品品質與優質的客戶服務，並為員工創造智慧化的工作環境。

舊振南因規模持續擴大成長，為了有效管理與整合企業內部各部門作業，今年導入ERP系統，並與高應大技術合作，由高應大ERP中心簡世文博士帶領的專業顧問協助導入。

高應大校長楊慶煜與舊振南董事長李雄慶昨天簽訂產學合作，楊慶煜表示，非常感謝「保留傳統又兼具創新百年老店」舊振南能如此用心又堅持傳承餅藝，也提供高應大師生產學合作與技術移轉平台選項。

他說，學校團隊將以專業全力來協助公司展開優化生產排程及提升產品製作效率，以期能把成果回饋產業，校方也將辦理雲端、ERP、企業e化、M化教學課程，培養學生ERP軟體操作能力及提升畢業就業優勢，讓更多優秀學生能進入產業，用心作好產業服務。

舊振南創立於1890年，第4代掌門人李雄慶領軍品牌再造，將「百年手工製餅舖」發展成「時尚傳統餅業」，也將觸角伸往海外市場。

李雄慶表示，企業前進的腳步不會停止，藉由導入ERP系統，將建構更有效率的營運模式，讓漢餅好滋味可以連結全世界。

(中時)