國際奧林匹克路跑 為宜蘭全運而跑

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「最強上班族跑者」陳瑋琳、宜蘭在地長跑健將「玉兔女神」游雅君與「運動美女主播」魏華萱一同代言。（奧會提供）

中華奧會主辦的「國際奧林匹克路跑」活動已邁入第30週年，今年邀請宜蘭縣政府及 106全國運籌備處共同主辦，即將於5月7日在宜蘭運動公園熱情開跑。主辦單位特別於今日下午舉行賽前試跑記者會，由106全運會吉祥物「古弟」帶領大家做完活力暖身操後，邀請「最強上班族跑者」陳瑋琳、宜蘭在地長跑健將「玉兔女神」游雅君與「運動美女主播」魏華萱共同帶領現場跑友們一同試跑，提前感受國際奧林匹克路跑的開跑氛圍。

「國際奧林匹克路跑」即將於5月7日在宜蘭運動公園熱情開跑。（奧會提供）

今年中華奧會推廣「愛與30公益捐款」即日起報名2017國際奧林匹克路跑，不分組別，依報名 人數集滿彩色奧運五環圖，每筆報名將由贊助商提撥30元做為公益捐款，集結每個人小小的力量， 成就推動台灣運動發展的大大能量，讓大家一起為贏得五環最高榮耀喝采。

宜蘭縣政府今年再度與中華奧會攜手舉辦「2017國際奧林匹克路跑」，宜蘭縣府強調，106年全國運動會將於106年10月 21至26日在宜蘭盛大舉行，目前籌備工作已進入緊鑼密鼓、倒數計時階段。預期全國有將近16,000名 選手、隊職員、裁判、志工參與，同時竭誠歡迎全國民眾蒞臨宜蘭，除了見證精彩賽事，為全國運動健將加油之外，更可以感受宜蘭好山好水。

宜蘭在地長跑健將「玉兔女神」游雅君表示，長年在各地參賽，自己非常熱愛跑步不斷追求卓 越，挑戰突破自我極限，今年回到自己家鄉宜蘭參加國際奧林匹克路跑，感覺特別親切，期待能夠再創佳績破紀錄。

第30屆國際奧林匹克路跑活動組別分為21K經典半馬組、10K勇敢挑戰組與3K歡樂休閒組，其中半程馬拉松競賽路線係經國際田徑總會（IAAF/AIMS）認證，預計號召萬人參加。今年更推出30週年限定版五環紀念完賽禮與時空明信片，歡迎所有喜愛五環榮耀的跑者共襄盛舉， 線上報名熱烈開放中，詳情請洽活動咖報名官網 https://goo.gl/71aCBA

(中時電子報)