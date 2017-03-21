肚吞千枚硬幣 泰國海龜手術併發症走了

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泰國獸醫今天表示，接受手術移除肚子內近1000枚硬幣的海龜撲滿，已因手術引發併發症而辭世。撲滿因將人們丟進水池內的大量硬幣吞下肚而撐破腹殼。

法新社及香港「南華早報」報導，小名撲滿的海龜奧姆辛（Omsin）本月稍早動完長達7小時手術，移除消化道內重達5公斤的硬幣，術後原本恢復良好。人們將硬幣丟進撲滿生活的水池內，以尋求好運。

但25歲的奧姆辛的病情在上週末急轉直下，嚴重腸問題引發血中毒。

奧姆辛的悲慘遭遇獲得媒體大幅報導，讓眾多泰國人好不捨，並引發外界質疑相信能得到好運的傳統想法和泰國動物的福祉有所衝突。

滿臉淚水的獸醫南崔卡（Nantarika Chansue）今天告訴記者：「奧姆辛今早10時10分安詳地走了。」

南崔卡說：「牠是我的朋友、老師和病患。」

奧姆辛20年來都棲身在春武里省一處公園內的小池塘內。（譯者：中央社蔡佳伶）1060321

(中央社)