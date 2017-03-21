林毅夫：還不清楚陸經濟是否已到底部
北京大學國家發展研究院教授林毅夫日前表示，還不清楚中國大陸經濟是否已經到了最底部，此外，考量外部壓力，今年的經濟成長率也可能低於官方目標6.5%。
綜合中國經濟網和財新網報導，林毅夫18日在北大國發院「朗潤‧格政」第80期「兩會解讀報告會」上說，對於大陸經濟成長率在2017年是不是會真正達到「L型」的底部，或是還會再下滑，他認為目前還不太清楚。
去年5月，人民日報刊登文章，引述「權威人士」表示，中國經濟成長率整體呈現出往下走、然後維持在底部的「L型」走勢，而且會至少維持一兩年。
林毅夫說，大陸今年的政府工作報告提出經濟成長率在6.5%左右，「是一個比較彈性的說法」，如果再出現一些不可預期的外部壓力的話，可能會比6.5%低一點。
大陸2016年經濟成長率6.7%，已經是自1990年以來的最低點。林毅夫說，全球經濟如果不復甦，對大陸不是好事，而大陸的改革及找到經濟成長新動力也很重要。
他認為，讓世界經濟復甦，全球基礎設施投資可以成為政策選項。美國總統川普將在美國進行1兆美元的基礎設施投資，林毅夫也認為大陸應抓住這個機會推動中美合作，進行全球的基礎設施投資。1060321
(中央社)
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