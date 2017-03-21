沒錢只能走路回屏東 台中男嘉義遇善警
在台中工作的張姓男子，因工廠倒閉而失業，皮夾又遺失，身上只剩新台幣12元，因此決定走路回屏東老家，所幸在嘉義遇到警察幫他解圍。
嘉義縣警察局布袋分局今天表示，布袋分局光榮分駐所長陳志祥、警員江宜庭日前執行夜間巡邏勤務時，在布袋鎮台19線93公里附近發現一名男子踽踽獨行。
由於男子身形瘦弱，步履蹣跚，且不時停下歇息，2名員警擔心安危，於是迴轉盤查，得知男子正準備步行回屏東縣東港鎮的老家，員警備感訝異。
男子向警方表示，他從屏東前往台中市一家工廠工作，由於工廠倒閉而失業，原本要搭車返回屏東老家，卻在台中街頭遺失皮夾，口袋裡僅剩12元。
由於男子不想求助，因此決定從台中走路回屏東老家。他從當天上午9時起開始徒步南下，一直到深夜遇到警方為止，已連續走了10幾個小時。
警方詢問男子身體狀況，男子表示除了口渴之外，身體狀況還可以。2名員警徵得男子同意後，將他帶回分駐所，給予食物及茶水，並以巡邏車將他載到新營火車站，再塞500元給他當車資，協助他坐車返家。
張姓男子對於警方主動關懷、協助他返回屏東老家一事，表示非常感謝，也在心裡注入一股暖流，不斷向2名員警道謝後離去。1060321
(中央社)
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