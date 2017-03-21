WBC》光芒管太多 讓美國隊捨棄阿契？
原預期會在經典賽準決賽歸隊的阿契(Chris Archer)，昨推文表示美國隊通知他「不用再出賽」，儘管事後球隊解釋是考量投球狀況後的決定，仍讓人不得其解，總教練李蘭(Jim Leyland)21日表示雙方並無衝突，但從他透露不解阿契首戰只投40球這件事，或許光芒「管太多」，是美國捨棄他的主因。
阿契預賽首戰對哥倫比亞，用41球投了4局的完全比賽，卻因為與光芒球團的協議，主動要求退場；隨後第二輪的3場比賽，史卓曼(Marcus Stroman)和達菲(Danny Duffy)依舊各扛一場先發，但原本阿契該出場的比賽，卻是讓從特別名單拉上的史麥利(Drew Smyly)主投。
「我希望讓所有人都明白！」李蘭表示，阿契投球狀況相當好，也不是因為任何衝突才做這個決定；不過他坦言，首戰本設定阿契應要投到65球，最後他只投41球就下場，至今仍讓他深感困惑，「顯然他和光芒球團有達成某些協議，讓他選擇投4局或65球。」如此來看，這或許是李蘭會捨棄會阿契的主因之一。
儘管阿契昨宣布訊息時，顯得對這個結果有些失望，不過李蘭不這麼看，「球隊尊重他想出賽的意願，也讓他為美國投了一場好球，這應該是皆大歡喜的結果。」同時大戰在即，李蘭也不忘讚賞美國隊球員們，經幾場比賽建立起的緊密連結，「這是無論比賽結果如何，都不會影響的一項成就。」
(中時電子報)
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