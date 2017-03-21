高雄春天藝術節自製歌劇 邀來百年來最佳卡門
高雄春天藝術節推出百年經典歌劇《卡門》，由國內外跨國演出團隊共同製作，高雄市交響樂團現場演奏比才充滿戲劇性的曲目，還禮聘紅牌美籍次女高音克莉絲汀查維斯領銜主演「卡門」，精彩可期。
克莉絲汀查維斯有著深色的膚色，大方的音色，自然的性感，火熱的個人風格還有風趣的幽默感成功演繹了卡門這個角色，各界好評不斷，被認定為最能詮釋卡門的不二人選，奧地利格拉茲歌劇新聞媒體評為百年來最佳卡門。
飾演男主角的義大利籍重抒情男高音雷卡多馬西活躍於莫斯科大劇院、柏林德國歌劇院、紐約大都會歌劇院等許多世界頂級歌劇院舞台，在《卡門》裡演譯英雄角色將與卡門爆發令人驚豔的張力。還特別邀請澳洲歌劇院資深駐館導演和舞蹈總監馬修‧巴克利擔任導演。
台灣首席男中音一線唱將巫白玉璽、被德國媒體評為2016年度歌手的次女高音石易巧等國內知名聲家也參與演出。
高雄春天藝術節自2015年首度自製歌劇《魔笛》與《茶花女》，票房及口碑均受好評，繼續以著「做一個屬於高雄自己的藝術節」的信念，推出《卡門》。文化局也特別感謝「日月光文教基金會」對這項藝文支持贊助。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。