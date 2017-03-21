高雄春天藝術節自製歌劇 邀來百年來最佳卡門

高雄市交響樂團現場演奏比才充滿戲劇性的曲目。（文化局提供）

紅牌美籍次女高音克莉絲汀查維斯領銜主演「卡門」。（文化局提供）

飾演男主角的義大利籍重抒情男高音雷卡多馬西。（文化局提供）

高雄春天藝術節推出百年經典歌劇《卡門》，由國內外跨國演出團隊共同製作，高雄市交響樂團現場演奏比才充滿戲劇性的曲目，還禮聘紅牌美籍次女高音克莉絲汀查維斯領銜主演「卡門」，精彩可期。

克莉絲汀查維斯有著深色的膚色，大方的音色，自然的性感，火熱的個人風格還有風趣的幽默感成功演繹了卡門這個角色，各界好評不斷，被認定為最能詮釋卡門的不二人選，奧地利格拉茲歌劇新聞媒體評為百年來最佳卡門。

飾演男主角的義大利籍重抒情男高音雷卡多馬西活躍於莫斯科大劇院、柏林德國歌劇院、紐約大都會歌劇院等許多世界頂級歌劇院舞台，在《卡門》裡演譯英雄角色將與卡門爆發令人驚豔的張力。還特別邀請澳洲歌劇院資深駐館導演和舞蹈總監馬修‧巴克利擔任導演。

台灣首席男中音一線唱將巫白玉璽、被德國媒體評為2016年度歌手的次女高音石易巧等國內知名聲家也參與演出。

高雄春天藝術節自2015年首度自製歌劇《魔笛》與《茶花女》，票房及口碑均受好評，繼續以著「做一個屬於高雄自己的藝術節」的信念，推出《卡門》。文化局也特別感謝「日月光文教基金會」對這項藝文支持贊助。

(中時)