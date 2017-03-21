台南香格里拉「幸福工廠‧親子同樂住房專案」兒童節溫馨登場

香格里拉台南遠東國際大飯店，推出「幸福工廠‧親子同樂住房專案」。（黃文博翻攝）

四天兒童節連假何處去？香格里拉台南遠東國際大飯店邀您到府城DIY親子間的甜蜜時光，四月兒童月推出「幸福工廠‧親子同樂住房專案」，只要入住尊榮家庭客房乙夜，立即招待您奇美食品幸福工廠免費入場卷三張及烘培DIY體驗課程一人次乙堂 (總價值NT$400元)；自3月15日至6月30日起，專案價4500元起。

香格里拉位於台南火車站旁，具有絕佳的地理位置，不管是感受府城文化風情，或是大嚥台南小吃，都是絕佳選擇！尊榮家庭客房享有敞亮舒適的空間及完善設備，親子共覽府城夜景，享受府城獨樹一格的慢活時光。

「幸福工廠‧親子同樂住房專案」包含多項親子配套措施：免費變速腳踏車租賃，讓您闔家自由穿梭在府城新舊街道之間，萃取台灣古都的古往與今來；館內假日親子電影院，劇院型影音設備及寬敞座椅，讓您闔家共度溫馨電影之夜；而父母親在閒暇之餘，亦可到飯店的健身房，三溫暖及戶外游泳池放鬆一下，方案並享有日本知名大牌SHISEIDO SPA八五折優惠，給您最頂級閒適的奢華享受。

(中時)