富家男染毒妻離子散 淪偷車毒販

警方在陳姓通緝犯偷來的車上找到毒品等證物。（呂妍庭翻攝）

警方在陳姓通緝犯偷來的車上找到毒品、吸食器等證物。（呂妍庭翻攝）

陳姓男子原本家境十分富裕，多年前染毒後，陸續變賣家產和生財工具，弄得妻離子散，還賠上健康，甚至淪為偷車賊，以贓車代步不說，還販毒營生牟利。

嘉義市政府警察局第2分局偵查隊接獲線報，得知陳姓男子已因毒品案遭通緝，卻還是在嘉義縣市流竄販毒，日前發現陳男駕駛偷來的自小客在市區出沒，隨即展開跟監，循線追到嘉縣水上鄉，趁陳嫌停靠路邊時一擁而上，當場將他制伏逮捕，並在車內起出海洛因、安非他命和電子磅秤等器具，訊後依竊盜、毒品危害防制條例罪嫌將陳嫌移送嘉義地檢署偵辦。

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(中時)