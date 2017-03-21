台南市提行政教師免超額挨轟 教育局：非南市獨創

針對全國教師總工會、台南市教育產業工會及台南市教師會質疑台南市修訂「台南市立高級中等以下學校暨幼兒園辦理教師介聘甄選分發實施要點」增列保障行政教師免超額規定，台南市教育局重申，台南市非獨創，且依教師法第15條規定，超額教師輔導遷調或介聘事宜係為主管教育行政機關之權責。

全國教師總工會今天痛批台南市長賴清德畫錯重點，認為教育局先對兼任行政職的老師不友善，如可申請未休假加班費僅3天，排6都之末，才會使教師不願擔任行政工作，但市府不思改善行政老師的勞動條件，卻施予不被超額保障，侵害學校校務會議的權限，更是讓校長可以任意指派老師行政職務。

台南市教育局回應，因各縣市財政條件不同，且南市為提倡同仁休假旅遊，維護身心健康，學校教職員工具休假資格者鼓勵全部休畢，有充分休息，非以不休假換加班費，公務員休假亦是如此。

另，為協助學校聘用行政人員，增加教師兼任行政意願，教育局亦持續致力於行政減量，整合，尤以簡化相關訪視及評鑑等作業。

教育局指出，近年來教師兼任學校行政之意願低落，學校需與教師不斷溝通協調，才能有教師有意願兼任行政，且兼任行政教師人員流動大，影響學校整體校務運作，因此，校長團體去年在教師聯合介聘甄選分發小組會議中二度提案教師兼行政者，不計入超額教師名單，以協助校內行政之延續，充分討論後決議通過。

教育局重申，介聘要點第12點已明訂，學校在處理超額教師時，應優先酌審師資結構，以維護學生學習權益，並在不違反第13點超額教師處理原則下，授權由各校制訂超額教師處理原則，並經校務會議通過後施行，並非限縮各校校務會議之權利。

(中時)